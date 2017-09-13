Козловский исполнит роль противника последователей Рагнара Лодброка - пророка Олега, играющего ключевую роль в развитии общего сюжета саги о викингах. В этого персонажа лежит реальное историческое лицо - князь новгородский и киевский, известный как Вещий Олег.

Рагнар Лодброк умер в четвертом сезоне, после чего сериал сфокусировался на новом поколении викингов, которым, видимо, и будет противостоять князь-пророк.

Сериал "Викинги" официально продлен на шестой сезон, в котором будет 20 серий, сообщает The Hollywood Reporter. При этом пятый сезон стартует только 29 ноября, а съемки шестого сезона начнутся этой осенью в Ирландии. Кэтрин Уинник снова будет играть роль воительницы Лагерты и параллельно станет режиссером одной из серий.

Помимо Козловского, в шестом сезоне будет еще один новичок - Джонатан Риз Майерс, он сыграет священника Химунда. Создатели сериала рассказали, что часть съемок пройдет в пустыне, тем самым предлагая поклонникам киноэпопеи подумать над логикой будущих событий.

"Викинги" - канадо-ирландский исторический сериал, созданный Майклом Херстом специально для телеканала History. Премьера состоялась 3 марта 2013 года. В основу сценария сериала положены скандинавские саги о набегах викингов раннего средневековья на англосаксонскую Британию и Западно-Франкское королевство.

Козловский уже работал с темой средневековья - в 2016 году он снялся в фильме Андрея Кравчука "Викинг", где выступил в главной роли князя Владимира. Кроме того, он сыграл роль графа Воронцова в скандальном фильме "Матильда", последнее время не сходящем с заголовков СМИ и оскорбившем чувства некоторых верующих.