Дэниел Крэйг посчитал, что в фильме "007: Спектр" отношения агента Ее Величества и героини Моники Беллуччи были недостаточно раскрыты. Он попросил 53-летнюю актрису вновь стать его экранной девушкой.

Напомним, в фильме 2015 года Беллуччи сыграла Люсию Скьярра, вдову убитого Бондом наемного убийцы. После короткого ошеломительного свидания агент MI6 пообещал своей роскошной любовнице прикрытие ЦРУ. После этого герой Крэйга переключился на новую партнершу в исполнении Леа Сейду.

Теперь, когда Дэниел Крэйг готовится в пятый раз взять позывной 007 и сыграть в юбилейном 25-м фильме франшизы, он настаивает на том, чтобы его партнершей стала Беллуччи, утверждает Express.

На сегодняшний день Моника Беллуччи остается самой возрастной девушкой Бонда. Актриса даже полагала, что ее приглашают на роль М - после того, как персонаж Джуди Денч был убит в "Скайфолле". Поклонники франшизы полагают, что итальянская красавица сможет утешить Бонда, когда тот безуспешно попытается уйти на пенсию с молодой подругой и трагически потеряет ее.

В последнее время Беллуччи осваивается в сериалах - она появилась в новом "Твин Пиксе" в роли самой себя, а также сыграла эпизодическую роль в комедийном шоу "Моцарт в джунглях".

Напомним, съемки очередного, 25-го по счету фильма о Джеймсе Бонде должны начаться в 2018 году, а предполагаемая премьера - в 2019. Сценарий вновь доверили Джону Логану. Режиссер "Скайфолла" и "Спектра" Сэм Мендес отказался работать над новым проектом.

Как сообщалось, Дэниелу Крэйгу предлагали гонорар в размере 100 млн долларов за контракт на участие в двух следующих фильмах. После его категорического отказа на роль блистательного агента MI6 рассматривались Том Хиддлстон, Идрис Эльба, Эйдан Тернер, Дэмиан Льюис и другие актеры. В итоге Крэйг согласился стать Бондом еще дважды. Напомним, предшественником Крэйга на ответственном посту был Пирс Броснан.