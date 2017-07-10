Продюсеру бондиады Барбаре Брокколи после многомесячных переговоров все-таки удалось уговорить Дэниела Крэйга еще раз сыграть агента Ее Величества, сообщает The Independent.

После выхода "Спектра" актер утверждал, что "лучше вскроет себе вены,чем снимется в фильме об агенте 007". "Это было на следующий день после завершения съемок "Спектра". Я не был дома целый год", - приводит слова передумавшего Крэйга The Hollywood Reporter.

"Как я понимаю, у меня лучшая в мире работа. И я намерен продолжать заниматься ею до тех пор, пока считаю именно так. Если по какой-то причине я ее потеряю, то буду очень по ней скучать", - говорит актер.

По данным The Mirror, уговорить Крэйга удалось после того, как на сторону продюсеров стала его жена Рэйчел Вайс.

О возвращении в проект певицы Адель, которой саундтрек к "Скайфоллу" принес "Грэмми", Brit Awards и "Оскар", пресса говорит менее уверенно.

"Крэйг и Адель - это команда-победитель, лучший выбор и лучшие сборы. Потребовалось время, но теперь Дэниел пришел в себя, и мы радуемся тому, что Крэйг снова станет агентом 007. Что касается Адель, с ней меньше известности, но ей понравилось быть частью бондиады, а это хороший знак", - говорит продюсер Брокколи.

Напомним, съемки очередного, 25-го по счету фильма о Джеймсе Бонде, должны начаться в 2018 году, а предполагаемая премьера - в 2019. Сценарий вновь доверили Джону Логану. Режиссер "Скайфолла" и "Спектра" Сэм Мендес отказался работать над новым проектом.

Как сообщалось, Дэниелу Крэйгу предлагали гонорар в размере 100 млн долларов за контракт на участие в двух следующих фильмах. После его категорического отказа на роль блистательного агента MI6 рассматривались Том Хиддлстон, Идрис Эльба, Эйдан Тернер, Дэмиан Льюис и другие актеры.