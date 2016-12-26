Старый и новый Вильнюс часто в кино играл роль Рима, Парижа, Флоренции или Бухареста. Многие известные советские кинофильмы сняты в столице Литвы. А в последнее время не проходит и года, чтобы Вильнюс не превращался в съемочную площадку немецких, французских, английских или американских киностудий.

Ниже - десятка известных советских кинофильмов снятых в Вильнюсе от provilnus.ru:

1. Приключения Буратино ("Беларусьфильм", 1975 год)

Все городские сцены фильма - улицы старого города, именно здесь папа Карло искал своего легкомысленного сына, вырезанного из полена. Снимали на Беларусьфильм. Эта киностудия добрую треть всех своих картин снимала именно в литовской столице.

2. Приключения Электроника ("Одесская киностудия", 1979 год)

Улицы литовской столицы стали фоном для многосерийных приключений мальчика-робота Электроника и его двойника Сергея Сыроежкина, а самая большая школа города, заставила многих мальчишек и девчонок СССР мечтать о том, чтобы учиться именно здесь! Финальная сцена в замке снималась в Тракае.

3. Крах инженера Гарина ("Ленфильм", 1973 год)

Домик в парке Вяркяй стал съемочной площадкой для фильма об амбициозном изобретателе смертоносного луча. В то время домик был заброшенным и полуразрушенным, что и нужно было киношникам. Теперь здесь располагается парковая администрация.

4. Табор уходит в небо ("Мосфильм", 1975 год)

Некоторые эпизоды этой романтической истории снимались в переулках улицы Пилес. Режиссер Лотяну не смог найти нужной натуры. Ему требовался старый южный молдавский город. Нужные переулки обнаружились в Вильнюсе, в котором правда много зданий, построенных монахами-францисканцами.

5. Визит к Минотавру (Киностудия имени М. Горького, 1987 год)

Та часть этой детективной истории, которая посвящена непростой судьбе мастеров Амати и Страдивари, снималась на улицах старого Вильнюса. Неуловимый итальянский "привкус" парка Бельмонтас и вида, который открывается с горы Трех Крестов, просто очаровали режиссера.

6. Богач, бедняк... (Литовская киностудия

Гостелерадио СССР, 1982 год)

Трагичная история одного американского семейства. В этом микро-сериале Вильнюс сыграл роль Нью-Йорка. Конечно, Манхеттен здесь снять было невозможно, но пригороды, заселенные выходцами из Италии и Германии, вполне.

7. Человек-невидимка ("Мосфильм", 1984 год)

Резиденцией доктора Кемпа стал один из домов старого города. Английские виды нашлись в районе проспекта Гедиминаса и других проспектов города.

8. Фаворит ("Молдова-Фильм", 1976 год)

В этом фильме о скачках Вильнюс блестяще исполнил роль Лондона. Для этого даже не пришлось устанавливать дополнительных деталей. Обрамление Кафедральной площади и парк Бельмонтас на само деле имеют несколько "английский" вид.

9. Центровой из поднебесья (киностудия им. Горького, 1975 год)

Это музыкальный фильм о спорте, в котором звучат песни в исполнении Аллы Пугачевой, рассказывал о баскетбольной звезде. Лучшего места для фильма о баскетболе и правда найти было трудно.

10. Мой нежно любимый детектив (ТО "Экран", 1986 год)

Лирическая комедия о приключениях Шерли Холмс и миссис Ватсон, двух дамах-частных детективах. И снова Лондон. На этот раз в роли Гайд-парка выступил Павильнисский парк, а роль Пикадилли сыграл проспект Гедиминаса.