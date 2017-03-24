Компания Disney решила не вносить никаких изменений в роль принцессы Леи, сыгранную в "Звездных войнах" скончавшейся в прошлом году актрисой Кэрри Фишер.

Компания Disney решила не вносить никаких изменений в роль принцессы Леи, сыгранную в "Звездных войнах" скончавшейся в прошлом году актрисой Кэрри Фишер, передает Sky News.

Ранее сообщалось, что создатели космической саги могут изменить эпизоды с Фишер в последнем фильме франшизы с ее участием, а также использовать при съемках новых картин цифровую версию этого персонажа. О том, что принято решение оставить образ в неприкосновенности, на встрече со студентами Университета Южной Калифорнии сообщил президент Disney Боб Айгер.

Кэрри Фишер в роли принцессы Леи появится в восьмом фильме франшизы "Звездные войны: Последний джедай" (Star Wars: The Last Jedi). Съемки этого эпизода завершились в июле 2016 года. Премьера картины намечена на декабрь 2017-го. Айгер заявил, что создатели фильма не будут ничего менять в сценах, отснятых с Фишер для "Последнего джедая". Также Disney не собирается "воскрешать" Фишер при помощи новых технологий.

Напомним, ранее появилась цифровая версия героя "Звездных войн" Уилхаффа Таркина, сыгранного британским актером Питером Кушингом, который умер в 1994 году. Представитель галактической Империи из фильма 1977 года "Эпизод IV. Новая надежда" в образе Кушинга, созданном при помощи компьютерной графики, стал одним из героев спин-оффа "Изгой-один: Звездные войны. Истории".

Кэрри Фишер скончалась в конце декабря 2016 года в возрасте 60 лет. Она исполнила роль принцессы Леи в фильмах "Эпизод IV. Новая надежда" (1977 год), "Эпизод V: Империя наносит ответный удар" (1980 год), "Эпизод VI: Возвращение джедая" (1983 год) и "Звездные войны: Пробуждение силы" (2015 год).