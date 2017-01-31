По данным Hollywood Reporter, Пэрис Джексон будет играть Рэйчел Уэллс, молодую, "супершикарную", стильную и пугающую звезду социальных медиа.

Ранее сообщалось, что Дэниелс предлагал Джексон роль в сериале. Идея о ее участии в шоу возникла после того, как дочь Майкла Джексона очаровала продюсеров "Звезды"

"Звезда" может похвастаться целой плеядой приглашенных звезд, среди которых были, к примеру, Наоми Кэмпбелл и Ленни Кравиц.

За восемь лет, прошедшие со дня внезапной смерти Майкла Джексона, его дочь несколько раз появлялась на телевидении, в том числе в шоу "Опра Уинфри: Новая глава" и сериале "Х-фактор". До сих пор 18-летняя Пэрис Майкл Кэтрин Джексон играла саму себя.