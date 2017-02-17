Среди других кандидатов называются Крис Маршалл, Оливия Колман, Бен Уишоу, Эндрю Скотт, Идрис Эльба, Мишель Гомес и Аманда Эббингтон.

Напомним, исполнительный продюсер Стивен Моффат ранее признал, что следующим Доктором в научно-фантастическим сериале действительно может стать женщина. Питер Капальди, ставший 12-м по счету Доктором, говорил, что видит своей преемницей Фрэнсис де ла Тур.

"Доктор Кто" внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный и успешный научно-фантастический сериал. Премьера проекта состоялась в 1963 году. Оригинальный сериал шел до 1989 года. В 1996 году на экраны вышел телевизионный фильм "Доктор Кто", который должен был стать пилотной серией сериала-продолжения, но план реализовать не удалось из-за низких рейтингов.

Сериал об инопланетном путешественнике во времени был успешно возобновлен в 2005 году.