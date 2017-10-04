Режиссером байопика выступит Бретт Рэтнер, автор таких фильмов, как "Час пик", "Красный дракон", "Несносные боссы", "Как украсть небоскреб" и "После заката".

"Джаред — мой старый друг. Когда он услышал, что я приобрел права на историю Хефа, он сказал мне: "Я хочу сыграть его. Я хочу понять его". И мне правда кажется, что Джареду удастся. Он один из величайших актеров нашего времени", — заявил кинематографист.

Производством ленты займется кинокомпания RatPac Entertainment.

Хью Хефнер скончался ранее в сентябре на 92-м году жизни.