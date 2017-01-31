"Обычно академия принимает такую позицию: "Наша обязанность как аристократов говорить черни, что смотреть". Она не награждает фильмы, которые людям действительно нравятся", — пожаловался Кэмерон. Он также обвинил представителей кинопремии за то, что они скептически относятся к спецэффектам в картинах.

Кинематографист отметил, что его фильм "Титаник", получивший 11 "Оскаров", был "редчайшим исключением" из правила.

Джеймс Кэмерон — создатель фильмов "Титаник", "Аватар", "Терминатор" и "Терминатор 2: Судный день". Помимо режиссерской деятельности, он известен как исследователь подводного мира.

Церемония награждения "Оскар-2017" пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля.