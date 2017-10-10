Одиннадцатый сезон "Секретных материалов" для Джиллиан Андерсон будет последним, сообщает Screen Rant.

Актриса, которая играет роль агента Даны Скалли в сериале, появившемся на экранах в 1993 году, заявила прессе на фестивале Comic Con в Нью-Йорке, что больше не планирует сниматься в сериале. Напомним, что в 2016 году после пятнадцатилетнего перерыва вышел 10 сезон "Секретных материалов".

Как заявила актриса представителям нескольких СМИ, она приняла участие в съемках 10 и 11 сезона, потому что чувствовала, будто зритель не до конца получил от сериала то, чего ждал. Теперь же для нее сериал остается в прошлом.