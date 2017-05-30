"Ты уже написала сценарий для "Фантастических тварей 2"? Расскажи мне все, женщина!" — спросила пользовательница с ником martinha‏.

"Да, написала, но я пока не могу ничего тебе сказать, женщина!" — ответила Роулинг.

Yes, I have, but I CAN'T TELL YOU ANYTHING YET, WOMAN. https://t.co/PzpjjL0OiR — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 28, 2017





Картина "Фантастические твари и где они обитают 2" выйдет на экраны 18 ноября 2018 года. Режиссером выступит создатель первой части Дэвид Йейтс. Главные роли в ленте исполнят Джонни Депп, Эдди Редмэйн и Эзра Миллер.

"Фантастические твари и где они обитают" — спин-офф серии фильмов о Гарри Поттере. Сюжет картины разворачивается за 70 лет до событий поттерианы.