Актёр Джонни Депп начал сниматься в новой комедии "Richard says goodbye", где играет главную роль – и опять чудакa.

Ричард – профессор колледжа, который неожиданно узнает диагноз своей болезни, и тогда всё меняется. Утомленный жизнью, претенциозный учёный бросает всё и начинает смело менять свою жизнь – начинается безрассудный период , окрашенный саркастическим юмором и легкой тенью безумия.

Съёмки стартовали в Ванкувере, наряду с супер-звездой в фильме снимаются и другие знаменитые актеры Голливуда – Розмари Девитт, исполнившая роль Лауры в фильме "Ла-Ла Ленд", актер Дэнни Хьюстон, последняя роль которого – Людендорф в фантастичном фильме "Чудо-женщина". Также в картине снимаются американский актер Девон Террелл, в прошлом году сыгравший бывшего президента США Барака Обаму в фильме "Барри", и прекрасная Одесса Янг, исполнившая роль Грейс в драме 2015 года "В поисках Грэйс".

Комедию "Richard says goodbye" вместе со всем миром увидят и зрители Латвии.