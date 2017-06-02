В книге рассказывается о женщине по имени Элеанор Флуд, которая однажды утром проснулась с твердым намерением изменить себя в лучшую сторону. Но жизнь, как обычно, внесла в планы героини свои коррективы. Дата премьеры сериала пока не объявлена. Также неизвестно, кто еще сыграет в шоу. Над сценарием проекта работает сама Мария Сэмпл.

Джулия Робертс - одна из самых высокооплачиваемых актрис в мире. Фильмы с ее участием заработали в мировом прокате более двух миллиардов долларов. Неудивительно, что руководство HBO возлагает большие надежды на сериал с участием актрисы.

Робертс является обладательницей многочисленных кинонаград. Первой успешной картиной для актрисы стал фильм "Стальные магнолии" (1989), за которую она получила премию "Золотой глобус" и номинацию на премию "Оскар" за "Лучшую женскую роль второго плана". В 1990 году участие в фильме "Красотка", где партнером Робертс был Ричард Гир, принесло ей вторую премию "Золотой глобус", вторую номинацию на премию "Оскар" и номинацию на премию BAFTA в категории "Лучшая женская роль".

За снятый в 2000 году фильм "Эрин Брокович" Робертс получила премии "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и премию Гильдии киноактеров США. В 2014 году актриса была номинирована на премии "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и "Премию Гильдии киноактеров США" за "Лучшую женскую роль второго плана", в фильме "Август: Графство Осейдж". Среди других картин с ее участием - "Ноттинг Хилл", "Сбежавшая невеста", "Одиннадцать друзей Оушена", "Двенадцать друзей Оушена", "Ешь, молись, люби".