Актер и телеведущий Александр Олешко расстался с Первым каналом, где он вел программы "Минуты славы" и "Точь-в-точь".

Шоумен уходит из-за того, что для него там не оказалось подходящих проектов, передает РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба телеканала, по факту Олешко не работал там уже около полугода, поэтому с ним не продлили контракт на 2017 год, — цитирует пресс-службу агентство РИА Новости.

9 августа стало известно, что артист переходит на НТВ. Там он будет вести программу "Ты супер! Танцы", а ведущим вокальной программы этого конкурса останется Вадим Такменёв, пишет НТВ.Ru.

Сам Александр Олешко, комментируя свой переход в эту программу, сказал, что уже много лет, будучи ведущим популярных телевизионных шоу различного формата, он "всегда старался стать для участников защитником, опорой, товарищем и другом". И особенно для детей. Он вспоминает как сам, мечтая стать артистом, занимался в разных студиях, в том числе и танцевальных.