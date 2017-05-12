Футуристическая новелла вышла в 1980-х годах. Действие разворачивается накануне разрушения Земли. Команда исследователей отправляется в космос, чтобы перехватить таинственный инопланетный корабль, способный помочь землянам выжить.

Сценаристом и одним из исполнительных продюсеров экранизации выступит Джеффри Бюхлер. В число продюсеров попал и Роберт Джаффе – автор сценария "Ночного полета", полнометражной адаптации повести Мартина, вышедшей в 1987 году.

Сам Мартин над проектом не работает из-за своей сделки с HBO.

Ранее сообщалось, что еще одну серию книг автора "Песни льда и пламени" хотят экранизировать. Это "Дикие карты", в создании которых принимали участие многие писатели, а Мартин выступил в качестве редактора.

Также сообщалось, что HBO работает сразу над четырьмя спин-оффами "Игры престолов".