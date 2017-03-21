Один из фильмов, продолжение которого мы можем увидеть в ближайшем будущем - "Гладиатор". "Гладиатор" Ридли Скотта
получил пять "Оскаров" в 2000 году. До настоящего момента многие из нас были уверены, что сиквела быть не может: Максимус Децим Меридий, которого сыграл Рассел Кроу
, умер в финале картины. Однако Ридли Скотт дает понять, что такая мелочь, как смерть главного героя, его не остановит. "Я знаю, как вернуть его", - сказал он недавно в интервью. "Случится ли это, я пока не знаю. Гладиатор" вышел в 2000 году, с тех пор Рассел немного изменился. Он занят сейчас, но я попытаюсь заинтересовать его", - сказал Скотт.
Сиквелы часто собирают неплохую кассу, но с творческой точки зрения могут заканчиваться провалом. Вот несколько примеров таких неудач.