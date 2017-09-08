Первым об этом написал пользователь Reddit с ником razobak09. Он увидел связь между обстоятельствами смерти персонажей с тем, как они убивали кого-то ранее. Теория пользователя содержит большое количество спойлеров.

В частности, Нед Старк в начале сериала отрубает голову дезертиру фамильным мечом под названием Лед. Позже его казнят таким же образом, используя это оружие. Уолдер Фрей приказал перерезать горло Кейтилин Старк, и Арья сделала с ним то же самое. Оленна Тирелл отравила короля Джоффри, и была отравлена. Рамси Болтон скармливал людей своим псам — его постигла такая же участь.

Другие пользователи, узнав о теории, обнаружили больше закономерностей. Так, три дочери Оберина Мартелла, Песчаные Змейки, были убиты своим оружием. Лучница Игритт, возлюбленная Джона Сноу, пала от стрелы.

Отмечается, что из закономерности можно попытаться предугадать, как погибнут другие персонажи. Так, Дейенерис Таргариен казнила множество людей при помощи драконов, но теперь одно из чудовищ выполняет приказы главного антагониста сериала Короля Ночи и способно уничтожить ее. Тирион Ланнистер убил отца из арбалета — возможно, его ждет такая же смерть.