Поклонники "Игры престолов" выдвинули теорию о происхождении Короля Ночи, главного антагониста фэнтезийного сериала, пишет Mashable.

Фанаты обнаружили визуальное сходство предводителя белых ходоков с Браном Старком из Винтерфелла. Бран обладает магической способностью вселяться в животных и управлять ими, а также видеть прошлое и изменять его. Король Ночи, в свою очередь, умеет оживлять мертвецов и превращать людей в своих приспешников.

Foto: Kadrs no filmas

Согласно теории, Бран "застрял" в прошлом и превратился в Короля Ночи. Поклонники предположили, что он несет ответственность за все значимые события, произошедшие в Вестеросе.





"Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг "Песнь льда и пламени" американского писателя Джорджа Мартина. Премьера предпоследней, седьмой части сериала состоялась 16 июля.