Новая петиция на имя руководства Lucasfilm и Disney набрала уже 2,5 тысячи подписей. Фанаты утверждают, что Абрамсу недостает креативности и способности выйти за пределы оригинальной трилогии. Он сумел обеспечить "Пробуждению силы" кассовые сборы, но любители "Звездных войн" заслуживают большего, говорится в обращении.

Напомним, ранее поклонники киносаги возмущались тем фактом, что девятый эпизод доверен Треворроу. Они даже создали петицию с требованием вернуть к рулю Джорджа Лукаса.

О том, что режиссура девятого эпизода "Звездных войн" доверена Абрамсу, стало известно на прошлой неделе. Тогда же Disney и Lucasfilm объявили о переносе даты релиза на семь месяцев - с мая на декабрь 2019 года.

Создатели франшизы не объясняют, почему премьера отложена. Однако известно, что сценарий заключительной части третьей трилогии "Звездных войн" нуждается в серьезной переработке из-за смерти исполнительницы одной из главных ролей Кэрри Фишер. Ее персонаж должен был занимать центральное место в картине.

Отметим, Абрамсу предстоит не только режиссировать фильм, но и в соавторстве с оскароносным Крисом Террио работать над сценарием. Предполагается, что производство будет запущено в феврале 2018 года.

Восьмой эпизод "Звездных войн" под названием "Последние джедаи" выйдет в мировой прокат 14 декабря. Он станет последним фильмом Кэрри Фишер, также в нем появится Марк Хэмилл в роли Люка Скайуокера. Режиссером и сценаристом картины стал Райан Джонсон, известный по фильму "Петля времени". Ожидается, что в эпизодических ролях в ленте появятся Том Харди, Джозеф Гордон-Левитт, а также британские принцы Уильям и Гарри.