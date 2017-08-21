С 28 сентября по 8 октября в Риге пройдет международный фестиваль короткометражных фильмов Manhattan Short, победителя которого определяют зрители в зале, голосуя сразу после просмотра. Мероприятие проходит на протяжении одной недели одновременно во всем мире. В этом году программа фестиваля для латвийского зрителя будет особенной - впервые в 20-летней истории фестиваля в финал прошел короткометражный фильм латвийского режиссера.

В конкурсном отборе в этом году участвовали 1615 короткометражек из 75 стран, и только 10 из них выбраны для финальной программы Mahnattan Short. Во время фестиваля будут показаны фильмы из девяти разных стран и в их числе - "Вперёд, Юст!" латвийского режиссёра Павла Гуменникова. Фильм уже получил признание на фестивалях на всех континентах. 20 августа фильм удостоился премии престижного кинофестиваля Hollyshorts в Лос-Анджелесе в номинации "Лучший романтический фильм".

"Попасть в финальную выборку Mahnattan Short - это большое достижение, ведь все финалисты квалифицируются для номинации на премию "Оскар", - рассказывает Павел Гуменников. "Мы гордимся тем, что наш фильм будет показан на Manhattan Short, потому что на этом фестивале именно зрители определяют победителя. Без признания зрителя создание кино не имеет смысла - только зритель должен оценить проделанную работу".

Результаты голосования будут опубликованы на странице фестиваля www.ManhattanShort.com после его закрытия.

Полную программу кинофестиваля в Риге можно будет увидеть в кинотеатре "Splendid Palace" – 6 октября в 19:00 и 7 октября в 18:00. Зрители встретятся также со съемочной группой латвийского фильма. Фестиваль пройдет и в крупнейших латвийских городах: в Даугавпилсе, Лиепае, Вентспилсе, Резекне, Валмиере и других. С 28 сентября по 8 октября в Риге и Вентспилсе будут организованы специальные просмотры для школьников. Коллективные заявки от школ принимаются по электронной почте: manhattan.short.riga@gmail.com или по телефону +371 28346968.

Фестиваль короткометражных фильмов Mahnattan Short проходит в мире уже 20 лет. 10 фильмов из программы фестиваля были номинированы на "Оскар". В 2015 году лауреат фестиваля, чилийский режиссер Габриэль Осорио Вагас был удостоен премии "Оскар" за короткометражный фильм "Медвежья история". Manhattan Short - крупнейший зрительский кинофестиваль в мире, так как именно зрители определяют победителя.