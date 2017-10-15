Картина "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева в субботу, 14 октября, удостоена главного приза на 61-м международном Лондонском кинофестивале (BFI London Film Festival). Как сообщили в пресс-службе фестиваля, "впечатляющая и выразительная" лента о разводящихся родителях, чей сын внезапно исчезает, признана лучшим фильмом киносмотра.

"Хотя в центре картины - частная история одной российской семьи, он воспринимается как универсальная трагедия", говорится в заявлении жюри.

В арсенале Звягинцева этот Гран-при - уже вторая высшая награда Лондонского кинофестиваля. В 2014 году режиссер удостоился главного приза BFI London Film Festival за драму "Левиафан".

Как отметил продюсер картины Александр Роднянский, вердикт жюри - "это свидетельство того, что рассказанная в "Нелюбви" история близка и понятна зрителям, живущим в других странах".

Третья награда после Каннского фестиваля

Ранее "Нелюбовь" Звягинцева получила приз жюри Каннского кинофестиваля. Это - третья по значимости награда Канн.

Фильм также удостоился главного приза на международном кинофестивале в Мюнхене (Filmfest München). Кроме того, картина выдвинута от России на соискании американской премии "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке".

Лента рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый развод. После очередной ссоры родителей их 12-летний сын внезапно убегает.

Организатором Лондонского кинофестиваля вляется Британский институт кино. Ежегодно на смотре представлены более чем 300 документальных и короткометражных фильмов из 50 стран мира. Традиционно программа фестиваля включает в себя картины, которые в Великобритании ранее не демонстрировались.