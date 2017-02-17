Известный финский кинорежиссер Аки Каурисмяки завершает свою карьеру. Об этом он объявил в интервью Yle на Берлинском кинофестивале.

"Я устал. Я хочу наконец-то начать жить своей жизнью", — отметил Каурисмяки. "Конечно, я и раньше об этом говорил, но сейчас точно adiós", — добавил он.

На Берлинский фестиваль Каурисмяки приехал со своей новой картиной "По ту сторону надежды", вошедшей в конкурсную программу фестиваля. "Вполне возможно, что этот фильм станет последним", — сказал 59-летний режиссер.

Из заявления Каурисмяки следует, что планируемая трилогия, которая раскрывает тему портовых городов, ограничится двумя частями. Первая картина серии, "Гавр", вышла в 2011 году.

В 1994 году Каурисмяки вместе с польским коллегой Кшиштофом Кесьлевским объявил о завершении карьеры — также на Берлинском кинофестивале.

Всего Каурисмяки снял 18 полнометражных фильмов. Его киноленты были номинированы на "Оскар". Он также бойкотировал церемонии вручения американской кинопремии в знак протеста против внешней политики США.