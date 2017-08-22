Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира. В 2017 году этот список возглавил американский актер Марк Уолберг, чьи заработки за фильмы "Здравствуй, папа, Новый год! Часть 2" и "Трансформеры: последний рыцарь" составили 68 миллионов долларов.

Список из двадцати имен опубликован на сайте издания. Второе место рейтинга занял с 65 миллионами бывший рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон, доход которому принесли ремейки классических картин "Спасатели Малибу" и "Джуманджи", а также участие в сериале "Футболисты". Джонсон возглавлял список самых высокооплачиваемых актеров в 2016 году.

Третье место занял еще один американский актер Вин Дизель, на счета которого поступили 54,5 миллиона. Он заработал свои деньги съемками в восьмой части франшизы "Форсаж", третьей части фильма "Три икса", а также озвучиванием персонажа бэби-Грута в продолжении фантастического фильма "Стражи Галактики".

В десятку самых высокооплачиваемых актеров также вошли Адам Сэндлер (50,5 миллиона долларов), занимавший год назад второе место рейтинга Джеки Чан (49 миллионов), Роберт Дауни-младший (48 миллионов), Том Круз (43 миллиона) и сразу три представителя индийского кинематографа - Шахрух Хан (38 миллионов), Салман Хан (37 миллионов) и Акшай Кумар (35,5 миллиона).

Занявший в 2016 году с 55 миллионами за счет успеха своего фильма "Марсианин" третье место рейтинга Мэтт Деймон на этот раз оказался 16-м, заработав "всего" 21 миллион долларов.

Ранее сообщалось, что самой высокооплачиваемой актрисой мира стала в 2017 году Эмма Стоун, заработавшая 21 миллион долларов.