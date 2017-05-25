На телеэкраны вышел первый эпизод продолжения легендарного сериала "Твин Пикс", премьера которого состоялась 25 лет назад.

В 1990-м сериал наделал много шума - он был необычным и загадочным, однако в эфир вышли всего два сезона, из-за низких рейтингов его закрыли.

И вот спустя более двух десятков лет Дэвид Линч и Марк Фрост решили возродить свое детище на экранах. При этом им удалось вернуть в сериал большую часть тех же актеров, которые были заняты в нем 25 лет назад. В новых эпизодах заняты Кайл Маклахлан, Шэрил Ли, Мэхен Амик, Шэрилинн Фенн, Дана Эшбрук, сам режиссер Дэвид Линч и другие. Давайте посмотрим, какими они были тогда и какими мы увидим их на экране сейчас.