На днях в Лондоне официально стартовали съемки сольного фильма об одном из главных героей франшизы "Звездные войны" Хане Соло и его верном товарище Чубакке. Производством пока еще безымянной картины занимается лондонская студия Pinewood, на которой ранее были сняты "Пробуждение силы" и "Изгой-один".

Как рассказывает Disney на сайте, посвященном вселенной "Звездных войн", в новой картине будет рассказано об обстоятельствах первой встречи пары контрабандистов с шулером и мошенником Ландо Клариссианом.

Действие фильма будет разворачиваться до событий фильма "Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда". В сообщении, посвященном старту проекта, легендарный пилот "Тысячелетнего сокола" Хан Соло назван контрабандистом, негодяем и героем.

Режиссерские обязанности на этот раз разделили Кристофер Миллер и Фил Лорд, в главных ролях снимаются Олден Эйренрайк, Дональд Гловер, Йонас Суотамо, а также Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк, Тэнди Ньютон и Фиби Уоллер-Бридж.

"Наблюдать за тем, как талантливые люди из разных стран мира объединяются, вдохновленные одной целью, созданием настоящего произведения искусства, иначе, как чудом, не назовешь. Мы не можем даже как-то пошутить на этот счет, потому что ужасно взволнованы и по-настоящему счастливы", - говорят режиссеры.

Премьера фильма назначена на 25 мая 2018 года.