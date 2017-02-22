Как рассказывает Disney на сайте, посвященном вселенной "Звездных войн", в новой картине будет рассказано об обстоятельствах первой встречи пары контрабандистов с шулером и мошенником Ландо Клариссианом.
Действие фильма будет разворачиваться до событий фильма "Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда". В сообщении, посвященном старту проекта, легендарный пилот "Тысячелетнего сокола" Хан Соло назван контрабандистом, негодяем и героем.
Режиссерские обязанности на этот раз разделили Кристофер Миллер и Фил Лорд, в главных ролях снимаются Олден Эйренрайк, Дональд Гловер, Йонас Суотамо, а также Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк, Тэнди Ньютон и Фиби Уоллер-Бридж.
"Наблюдать за тем, как талантливые люди из разных стран мира объединяются, вдохновленные одной целью, созданием настоящего произведения искусства, иначе, как чудом, не назовешь. Мы не можем даже как-то пошутить на этот счет, потому что ужасно взволнованы и по-настоящему счастливы", - говорят режиссеры.
Премьера фильма назначена на 25 мая 2018 года.
Han
First
Shot pic.twitter.com/KReR6rgKFT— Chris Miller (@chrizmillr) 30 января 2017 г.
Han Solo - Smuggler. Scoundrel. Hero. A new Star Wars Story begins. https://t.co/6mjWKQcwwk pic.twitter.com/dWJwccpY33— Star Wars (@starwars) 21 февраля 2017 г.