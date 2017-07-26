24 и 25 июля в устье Лиелупе прошли съемки батальных сцен латвийского исторического фильма "Кольцо Намейса", сообщает Delfi Kultūra.

Для участия в массовых сценах авторы картины отобрали более ста добровольцев. По словам исполнительного продюсере картины Айи Ансоне, интерес к съемкам был настолько большим, что некоторым пришлось отказать, поскольку для всех желающих не хватило костюмов.

Фильм "Кольцо Намейса" ("Nameja gredzens") посвящен событиям XIII века, когда племена земгалов боролись с немецкими рыцарями за свободу. Съемки картины начались в 2014 году, премьера запланирована на 11 или 18 ноября 2017 года.

Бюджет картины превышает 2 млн евро. Режиссер фильма - Айгар Грауба, продюсер - Андрейс Экис.