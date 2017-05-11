ФОТО: Латвийцы штурмуют отбор телешоу X Faсtor в поисках славы

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Foto: Publicitātes foto На этой неделе начались отборочные прослушивания для участия в популярном телешоу X Faсtor (в локализованном варианте названия - X Faktors), которое выйдет в эфир осенью этого года. По словам организаторов, интерес к шоу большой. Отборы уже состоялись в Лиепае, Валмиере, Елгаве и Резекне. Затем жюри отправится в Даугавпилс и в Ригу.

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