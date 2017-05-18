В этом году в конкурсе не видно Николаса Виндинга Рефна, который в прошлый раз представил дерзкий и, на мой взгляд, лучший фильм года "Неоновый демон". Отсутствуют братья Дарденн ("Незнакомка") и Джим Джармуш ("Патерсон"), однако в программе есть "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Двуличный любовник" Франсуа Озона и "Хэппи-энд" Михаэля Ханеке. За ироничным названием последней картины — горькая история буржуазии. К слову, Звягинцев в Каннском смотре не новичок. Его фильмы "Возвращение", "Елена" и "Левиафан" были увенчаны призами. Значится и костюмная драма Софии Копполы "Роковое искушение" с Кирстен Данст, Эль Фаннинг и Николь Кидман. Кроме "Трудностей перевода", которая вышла аж в 2003 году, ничего толкового дочь именитого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы ("Крестный отец", "Разговор") не сняла, поэтому остается лишь гадать.

На юбилейном фестивале покажут "Окча" южнокорейского режиссера Пона Чжун-хо, где главные роли исполняют Тильда Суинтон и Джейк Джилленхол. Автор лавкрафтовского хоррора "Вторжение динозавра" не может не удивить. История о теплой дружбе деревенской девушки и доброго монстра, путешествующих от корейской провинции до Америки. "Окча" — это маленькое, магическое событие.

Кроме того в конкурсе участвует шотландка Линн Рэмси с кинолентой "Ты никогда здесь не был". В прошлом Рэмси подарила нам совершенно гениальную трагедию "Что-то не так с Кевином". Сюжет нового фильма крутится вокруг отставного военного, который спасает девушек из сетей секс-торговли, действуя за рамками закона. В прошлом же году за Золотую пальмовую ветвь боролся атмосферный роуд-муви "Американская милашка" Андреа Арнольд, а получила главный приз драма "Я, Дэниэл Блэйк" старика Кена Лоуча. Короче говоря, британцы не отступают.

Не менее симпатична внеконкурсная программа Канн. Невозможно не сказать о легендарном японском режиссере Такаси Миике, авторе культового триллера "Кинопроба" и крутой самурайской драмы "13 убийц". От нового фильма "Клинок Бессмертного" ждем крови, лезвий и славы.

Фильм американского режиссера Джона Кэмерона Митчелла "Как разговаривать с девушками на вечеринках" также заслуживает внимания, ведь его прошлая драма с Николь Кидман и Аароном Экхартом "Кроличья нора" трагически прекрасна. Между прочим, за нее Кидман получила номинации на "Оскар" и "Золотой глобус".

Хорошие или плохие фильмы, в точку или мимо — не знаю. Все решит жюри, среди которых Джессика Честейн, Уилл Смит и Паоло Соррентино, а возглавляет команду Педро Альмодовар.

Вспомним, что первый Каннский фестиваль, который должен был состояться в 39-м, был перенесен из-за начала Второй мировой войны. Тогда фестиваль был один — праворадикальный Венецианский. Придумали альтернативу, которую все же организовали в 46-м. Фестиваль традиционно левацкий, а сегодня во многом даже либеральный, поэтому и итоги закономерные: "Жизнь Адель", "4 месяца, 3 недели и 2 дня", "Дитя". Из российского кино в прошлом на Каннах показывали драмы "Брат", "Утомленные солнцем" и "Ученик". Фестиваль весомый, спорный и действительно народным его все-таки не назовешь.