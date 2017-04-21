На фотографиях в своих образах запечатлены, в частности, актеры Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер), Мэйси Уильямс (Арья Старк), Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), Лена Хеди (Серсея Ланнистер), Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер), Элли Кендрик (Мира Рид), Эйдан Гиллен (Петир Бейлиш) и Конлет Хилл (Варис).
Всего опубликовано 15 снимков.
Премьера новых эпизодов "Игры престолов" состоится на канале HBO 16 июля.
В конце марта создатели сериала выложили в сеть первый трейлер седьмого сезона. В трейлере появились главные персонажи сериала — Джон Сноу, Дейнерис Таргариен и Серсея Ланнистер.