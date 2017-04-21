ФОТО: Первые снимки съемок седьмого сезона "Игры престолов"

Foto: Helen Sloan/HBO В сети появились первые фотографии со съемок седьмого сезона американского сериала " Игра престолов ". Снимки опубликовала на сайте пресс-служба телеканала HBO. На фотографиях в своих образах запечатлены, в частности, актеры Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер), Мэйси Уильямс (Арья Старк), Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), Лена Хеди (Серсея Ланнистер), Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер), Элли Кендрик (Мира Рид), Эйдан Гиллен (Петир Бейлиш) и Конлет Хилл (Варис). Всего опубликовано 15 снимков. Премьера новых эпизодов "Игры престолов" состоится на канале HBO 16 июля. В конце марта создатели сериала выложили в сеть первый трейлер седьмого сезона. В трейлере появились главные персонажи сериала — Джон Сноу, Дейнерис Таргариен и Серсея Ланнистер.

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.