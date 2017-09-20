Фантазию зрителей подогревают сообщения об утечках сценария. И вот один из наиболее обсуждаемых якобы спойлеров - Дейенерис Таргариен родит ребенка от Джона Сноу, несмотря на предсказание ведьмы о бесплодии. Вернее, касалось оно ее первого супруга Кхала Дрого и звучало примерно так: "Когда солнце взойдет на западе и сядет на востоке. Когда моря высохнут и горы разлетятся по ветру, как листва. Когда твоя матка оживет и выносит живое дитя. Только тогда он вернется столь же великий и могущественный. Но не раньше".

В Сети уже истолковали пророчество на свой манер - под морем могут подразумеваться равнины Дотракийского моря, а горы - это телохранитель Серсеи Григор Клиган по кличке "Гора". Ну и в конце концов, они ведь переспали - Дейенерис и Сноу, что вполне может привести к появлению ребенка. В Вестеросе ни в чем нельзя быть уверенным, в том числе и в предсказанном бесплодии.

В подтверждение этой теории в Сети распространяют снимки, якобы сделанные на съемках сериала, на которых можно увидеть беременную Дейенерис. Впрочем, наиболее осведомленные сразу указывают, что это фейк - съемки финального сезона начнутся только в октябре.

Season 8 😄 A post shared by Emilia Clarke (@emiliaclarkelive) on Sep 19, 2017 at 4:08am PDT

😄 A post shared by Emilia Clarke (@emiliaclarkelive) on Sep 11, 2017 at 9:10am PDT