В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) состоялась 74-я церемония вручения кинотелевизионной премии "Золотой глобус". Награда, ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, вручается по итогам прошедшего года в 25 категориях и уступает по престижности только "Оскару".

Картина "Ла-Ла Ленд" (La La Land) американского режиссера Дэмьена Шазелла получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший комедийный фильм или мюзикл", говорится на сайте премии. Трагикомедия "Ла-Ла Ленд" рассказывает об истории любви джазового пианиста и молодой актрисы. Лента стала лидером по числу номинаций на "Золотой глобус" в этом году. В итоге фильм получил семь премий.

Картине "Лунный свет" (Moonlight) Барри Дженкинса был вручен "Золотой глобус" как лучшему драматическому фильму года. Помимо "Лунного света" в этой номинации были представлены фильмы "Манчестер у моря" (Manchester by the Sea), "Лев" (Lion), "Любой ценой" (Hell or High Water) и "По соображениям совести" (Hacksaw Ridge).

Американский исполнитель Кейси Аффлек получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер драматического фильма" за роль Ли Чандлера в картине "Манчестер у моря" (Manchester by the Sea). Соперниками Аффлека были Джоэл Эдгертон ("Лавинг", Loving), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести", Hacksaw Ridge), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик", Captain Fantastic), Дензел Вашингтон ("Ограды", Fences).

Французская исполнительница Изабель Юппер получила "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса драматического фильма" за роль в картине "Она" (Elle). На этот титул также претендовали Эми Адамс ("Прибытие", Arrival), Джессика Честейн ("Мисс Слоун", Miss Sloane), Рут Негга ("Лавинг", Loving) и Натали Портман ("Джеки", Jackie).

Американская артистка Эмма Стоун получила "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса в комедии или мюзикле" за роль в картине "Ла-Ла Ленд" (La La Land). Соперницами Стоун в этой номинации были Аннетт Бенинг ("Женщины ХХ века", 20th Century Women), Лили Коллинз ("Правила побоку", Rules Don't Apply), Хейли Стайнфелд ("Почти семнадцать", The Edge of Seventeen), Мэрил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс", Florence Foster Jenkins).

Канадский исполнитель Райан Гослинг получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер в комедии или мюзикле" за роль в картине "Ла-Ла Ленд" (La La Land). Соперниками актера в этой категории были Колин Фаррелл ("Лобстер", The Lobster), Хью Грант ("Флоренс Фостер Дженкинс", Florence Foster Jenkins), Джона Хилл ("Парни со стволами", War Dogs), Райан Рейнольдс ("Дэдпул", Deadpool).

Мультипликационная лента американской студии Walt Disney "Зверополис" (Zootopia) стала обладателем "Золотого глобуса" в номинации "Лучший анимационный фильм". На престижную награду также претендовали "Кубо. Легенда о самурае" (Kubo and the Two Strings), "Моана" (Moana), "Жизнь кабачка" (My Life as a Zucchini) и "Зверопой" (Sing).

Американец Дэмьен Шазелл был удостоен премии в номинации "Лучший режиссер" за работу над мюзиклом "Ла-Ла Ленд" (La La Land). В этой категории также были представлены Том Форд ("Под покровом ночи", Nocturnal Animals), Мел Гибсон ("По соображениям совести", Hacksaw Ridge), Барри Дженкинс ("Лунный свет", Moonlight) и Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря", Manchester By The Sea). Шазелл также получил "Золотой глобус" за лучший сценарий.

Американская актриса Виола Дэвис стала обладательницей "Золотого глобуса - 2017" в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Ограды" (Fences). Соперницами Дэвис в этой категории были Наоми Харрис ("Лунный свет", Moonlight), Николь Кидман ("Лев", Lion), Октавия Спенсер ("Скрытые фигуры", Hidden Figures) и Мишель Уильямс ("Манчестер у моря", Manchester by the Sea).

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон стал обладателем "Золотого глобуса - 2017" в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в триллере "Под покровом ночи" (Nocturnal Animals). Соперниками актера в этой категории были Махершала Али ("Лунный свет", Moonlight), Джефф Бриджес ("Любой ценой", Hell or High Water), Дев Патель ("Лев", Lion), Саймон Хелберг ("Флоренс Фостер Дженкинс", Florence Foster Jenkins).

Американский композитор Джастин Гурвич получил "Золотой глобус" за музыку к мюзиклу "Ла-Ла Ленд" (La La Land). Лучшей песней признана City Of Stars Гурвича из "Ла-Ла Ленд".

Триллер "Она" (Elle) нидерландского и американского режиссера Пола Верховена удостоен премии "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Лента производства Франции, Германии и Бельгии рассказывает о пережившей тяжелую психологическую травму парижанке, сообщает ТАСС.

Претендентами на награду в данной номинации также были картины "Божественные" (Divines), "Неруда" (Neruda), "Коммивояжер" (The Salesman), "Тони Эрдманн" (Toni Erdmann).

Ленту "Божественные" сняла французский режиссер Уда Беньямина, картину "Неруда" (Чили, Испания, Франция, Аргентина) - чилиец Пабло Ларраин. "Коммивояжера" (Иран, Франция) создал иранец Асгар Фархади, а "Тони Эрдманна" (Германия, Австрия, Румыния) - немка Марен Аде.