Пересказывать содержание или пытаться делиться впечатлениями от этой картины – занятие неблагодарное: это тот случай, когда мистический опыт непередаваем. Фильм надо увидеть своими глазами и пережить своими чувствами. Саспенс и нервное напряжение до самых финальных титров – гарантированы, романтические переживания – тоже. Остальное – личное восприятие, мысли и переживания каждого: молодой режиссер умело их изымает.

Актер Арнис Лицитис, который играет в картине отца, рассказал на пресс-конференции, что это его второй фильм во времена независимой Латвии. И он был приятно удивлен "опытности" начинающего режиссера, которого по анализу характера и количеству выдаваемой к роли информации сравнил с главным режиссером Рижского ТЮЗа Адольфом Шапиро, у которого работал в советские времена. "Я быстро понимал, что он от меня хочет. И очень рад, что в Латвии появился еще один талантливый и оригинальный режиссер".

Ведущий актер Нового рижского театра Андрис Кейш сообщил, что не менее счастлив был работать в паре с молодой российской звездой Катериной Шпицей, с которой у него в этой картине много волнующе-эротических сцен.

Сама Катерина Шпица призналась, что невероятно разборчива при выборе ролей: "Я соглашаюсь далеко не на все предложения, но тут взволновал уже сценарий, даже шапка е-мейла, в котором он был прислан. И я поняла, что готова раскидать всех конкуренток на пути к этой роли". Раскидывать Кате никого не пришлось, потому что Станислав Токалов сразу понял: российская актриса – именно то, что он искал. Притом что на главную роль пробовалось с полсотни актрис из разных стран, в том числе и латвийских.

Шпица сообщила, что у нее даже мысли не возникло, что режиссер – начинающий: "Никакого флера дебютантства и профанации и близко не было: он все тонко чувствовал, все время был готов учиться. Живой, мобильный, негорделивый, открытый актерским предложениям… Мы были буквально погружены в атмосферу любви, а ведь фильм – именно об этом: о любви в широком смысле, как чувства сущности к сущности, а не про межгендерные игры".

Не пришлось долго искать и актера на главную мужскую роль – гения, болезненно одержимого созданием искусственного интеллекта взамен утерянных человеческих отношений: россиянин Евгений Ткачук уже работал с Токаловым в его первой короткометражке. "Мне было интересно совершить переход от чувственного уровня к машинному сознанию, которое прорастает внутри человека, - признался он журналистам. – Жизнь на грани человечности и машинности, к которой мы идем все быстрее и быстрее, подменяя реальные ощущения их фиксацией в гаджетах. В кино мы справились с этой проблемой и пришли к свободному человеческому дыханию – простому и ясному".

Премьерные показы фильма с участием актеров и творческой группы пройдут и в других кинотеатрах Риги и Латвии: 23 марта - в кинотеатре "Cinamon", 24 марта - в "Multikino" (Рига), 25 марта - в кинотеатре "Silverscreen" (Резекне и Даугавпилс), 26 марта - в кинотеатре "Lora" (Сигулда), 27 марта - в концертном зале "Cēsis", в кинотеатре "Gaisma" (Валмиера), 29 марта - в кинотеатре "Splendid Palace" (Рига), 1 апреля - в кинотеатре "Balle" (Лиепая) и кинотеатре "Kino Rio" (Вентспилс).

Интервью с режиссером Станиславом Токаловым "В искусстве нет вопроса - латыш ты или русский!" на delfi.lv - здесь.