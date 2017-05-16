"Как я встретил вашу маму" (How I Met Your Mother) - американский комедийный телесериал, в основе сюжета которого лежит рассказ одного из главных героев Теда Мосби, в 2030 году описывающего своим детям события собственной жизни в Нью-Йорке в начале XXI века.
Премьера сериала состоялась 19 сентября 2005 года на канале CBS. Были показаны девять сезонов, последнюю серию продемонстрировали зрителям 31 марта 2014 года. В ролях снялись Джош Рэднор, Джейсон Сигел, Коби Смолдерс, Нил Патрик Харрис, Элисон Ханниган, Кристин Милиоти.
Сериал получил шесть премий "Эмми", удостоен престижных наград Teen Choice Awards, "Выбор народа" и "Выбор телевизионных критиков".
В декабре 2016 года студия 20th Century Fox Television объявила о начале производства спин-оффа сериала под названием "Как я встретила вашего папу" ("How I met your father").