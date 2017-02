Две главные награды достались мюзиклу "Ла Ла Ленд", который был лидером по числу номинаций, но не стал - по наградам. Тем не менее, свое лента взяла - статуэтки в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая актриса", "Лучший композитор", "Лучшая операторская работа", "Лучшая композиция к фильму".

Damien Chazelle: "This was a movie about love, and I was lucky enough to fall in love while making it." https://t.co/vG5LjQdCo9 #Oscars pic.twitter.com/N6BN286mCZ

— ABC News (@ABC) February 27, 2017