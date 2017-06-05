Студии Dimension Films и TWC решили переснять "Город грехов" в виде телесериала. Проект по мотивам комиксов Фрэнка Миллера уже заинтересовал несколько американских телеканалов, утверждает The Hollywood Reporter.

Над сценарием работает Глен Маззара, прославившийся благодаря "Ходячим мертвецам". Съемку пилота поручили режиссеру фильмов "Вспомнить все" и "Другой мир" Лену Уайзману. На его счету уже есть сериал - "Люцифер".

Предполагается, что сюжет сериала будет полностью соответствовать изложенным в неонуар-комиксах историям.

В первый раз "Город грехов" экранизировали сам Фрэнк Милер и Роберт Родригес в 2005 году, один из эпизодов ставил Квентин Тарантино. Криминальный триллер стал художественным экспериментом по переносу на большой экран графического романа. Картинка в фильме черно-белая, при этом цветом выделены отдельные персонажи и связанные с ним детали. Это решение было высоко оценено критиками и принесло создателям гран-при Каннского фестиваля. Главные роли сыграли Брюс Уиллис, Микки Рурк, Клайв Оуэн и Джессика Альба.

Спустя девять лет Миллер и Родригес сняли триллер, который оглушительно провалился в прокате.