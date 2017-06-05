Над сценарием работает Глен Маззара, прославившийся благодаря "Ходячим мертвецам". Съемку пилота поручили режиссеру фильмов "Вспомнить все" и "Другой мир" Лену Уайзману. На его счету уже есть сериал - "Люцифер".
Предполагается, что сюжет сериала будет полностью соответствовать изложенным в неонуар-комиксах историям.
В первый раз "Город грехов" экранизировали сам Фрэнк Милер и Роберт Родригес в 2005 году, один из эпизодов ставил Квентин Тарантино. Криминальный триллер стал художественным экспериментом по переносу на большой экран графического романа. Картинка в фильме черно-белая, при этом цветом выделены отдельные персонажи и связанные с ним детали. Это решение было высоко оценено критиками и принесло создателям гран-при Каннского фестиваля. Главные роли сыграли Брюс Уиллис, Микки Рурк, Клайв Оуэн и Джессика Альба.
Спустя девять лет Миллер и Родригес сняли триллер, который оглушительно провалился в прокате.