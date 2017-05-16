Хакеры заявили, что получили доступ к фильму "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", премьера которого запланирована на 26 мая. Похитители картины угрожают выложить ее в Сеть, если компания Walt Disney не заплатит выкуп, передает Deadline.

Как сообщает Hollywood Reporter, директор компании Боб Айгер подтвердил информацию о возможном похищении фильма, но не уточнил его названия.

Хакеры потребовали от Walt Disney перечислить внушительную сумму в биткоинах. Злоумышленники пригрозили, что в противном случае сначала выложат в общий доступ пятиминутный отрывок ленты, а затем будут публиковать отдельные фрагменты длительностью по 20 минут. Как заверили хакеры, они прекратят это делать только после выплаты выкупа.

Как стало известно, Walt Disney не собирается выполнять требование и активно сотрудничает в расследовании возможного похищения с агентами Федерального бюро расследований (ФБР).

Напомним, несколько дней назад хакер, скрывающийся под псевдонимом The Dark Overlord, выложил на торрент-трекер The Pirate Bay новый сезон сериала "Оранжевый - хит сезона". Хакер выложил в Сеть 10 эпизодов пятого сезона, который должен официально выйти 9 июня 2017 года, после неудачной попытки заставить компанию Netflix заплатить выкуп за украденные серии.

При этом отсутствовали эпизоды с 11-го по 13-й. Пресса предположила, что копии серий были похищены с пост-продакшн-студии Larson Studios в конце 2016 года, когда последние эпизоды еще не были отсняты или переданы в пост-продакшн.

"Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" - пятая часть серии фильмов "Пираты Карибского моря". Режиссеры фильма - Хоаким Роннинг и Эспен Сандберг, сценаристом стал Джефф Натансон.

В ролях снялись Джонни Депп (капитан Джек Воробей), Джеффри Раш (капитан Гектор Барбосса), Кира Найтли (Элизабет Суонн), Орландо Блум (Уилл Тернер) и Кевин Макнелли (Джошами Гиббс). Кроме того, в картине сыграли: Хавьер Бардем в роли Капитана Салазара, Брентон Туэйтес в роли Генри и Кая Скоделарио в роли Карины Смит.

Съемки фильма начались в Австралии в феврале 2015 года. Премьера фильма состоится 26 мая 2017 года в формате Disney Digital 3D, RealD 3D, и IMAX 3D.