Американский телеканал HBO, который за последние годы снял множество популярнейших сериалов, готовится запустить новый проект - мини-сериал об аварии на Чернобыльской АЭС. Чернобыль будут снимать в Литве. Портал Delfi обобщает то, что известно об этом проекте на данный момент.

Почему HBO - это круто?

"Игра престолов". "Настоящий детектив". "Секс в большом городе". "Мир Дикого Запада". "Клан Сопрано". И десятки других сериалов, а также документальные фильмы, трансляции боксерских матчей и многое другое. В Латвии телеканал не входит в пакеты операторов, но его можно смотреть в интернете.

Что за проект про Чернобыль?

На данный момент известно, что телеканал решил начать производство пятисерийного сериала о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Сюжет будет рассказывать об "ученых и других - тех, кто пожертвовал собой ради того, чтобы спасти мир от более масштабной катастрофы" (Variety). Подробности сюжета неизвестны, но сообщается, что автором сценария стал Крэйг Мазин (известен по множеству сценариев комедий - в том числе, двух частей "Очень страшного кино" и двух - "Мальчишника в Вегасе").

Судя по всему, фильм будет построен на реальном материале. По крайней мере, сообщается, что приглашенный на главную роль Джаред Харрис сыграет роль профессора Валерия Легасова - одной из ключевых фигур событий, связанных с ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС. Через два года после аварии Легасов покончил с собой, обстоятельства его смерть до сих пор вызывают сомнения.

Снимать сериал будет шведский режиссер Йохан Ренк (снимал отдельные серии "Во все тяжкие", "Ходячие мертвецы" и "Викинги").

В Литве снимают второй крупный сериал

HBO принял решение снимать фильм в Литве, хотя изначально существовал вариант съемок в Венгрии. Детали проекта пока неизвестны, но предполагается, что съемки займут 16 недель. Бюджет сериала также пока не определен, но, по словам исполнительного продюсера компании Baltijos filmu paslaugos Линеты Мишейките, он вряд ли будет меньше, чем у сериала Би-Би-Си "Война и мир" (7 млн евро). Для сериала HBO не понадобятся массовые батальные сцены, однако придется приложить усилия для того, чтобы "вернуть" микрорайон, в котором будут идти съемки, в 1986 год.

По словам Мишейките, подготовка к съемкам должна начаться в ноябре, а сами съемки - в марте или начале апреля.