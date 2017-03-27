Один из исполнительных продюсеров сериала "Ходячие мертвецы" (The Walking Dead) Скотт Гимпл заявил, что новые серии будут выходить в эфир как минимум до 2030 года. Об этом сообщает The Independent.

"Мы постараемся выпускать его еще 20 лет. Комикс уже выходит почти столько, а я до сих пор с нетерпением жду каждого выпуска."Симпсонам" было уже и 26, и 27 лет, так что окей, вызов принят", — объяснил он, добавив, что многие актеры готовы оставаться в сериале дальше, несмотря на падение рейтингов.

Гимпл также рассказал о том, что создатели "Ходячих мертвецов" постоянно изобретают новые сюжетные линии, при этом сохраняя верность комиксам. "Это помогает нам продолжать создавать интересные серии каждый год", — сказал он.

"Ходячие мертвецы" — американский постапокалиптический телесериал, основанный на одноименных комиксах. Премьера состоялась 31 октября 2010 года. На данный момент на экраны вышло семь сезонов (всего 91 серия). Создатель — Фрэнк Дарабонт (Frank Darabont), известный экранизациями романов Стивена Кинга, в числе которых "Побег из Шоушенка", "Зеленая миля".