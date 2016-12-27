По данным Aceshowbiz, отдельные эпизоды последнего сезона одновременно скачивали с торрентов по 350 тысяч человек. В последние месяцы все больше зрителей предпочитают стриминговые сервисы, и можно предположить, что число потоковых раздач вскоре возрастет.

"Ходячие мертвецы" по-прежнему удерживают за собой вторую позицию, а дебютировавший в 2016 году "Западный мир" от HBO занял третью строку рейтинга.

В первую десятку также вошли супергеройский "Флэш", приключенческая "Стрела", неизменно популярная "Теория большого взрыва", "Викинги", "Люцифер", юридический сериал "Форс-мажоры" и новый проект покинувших Top Gear Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя The Grand Tour.

"Игра престолов" является экранизацией незавершенной фэнтези-саги "Песнь Льда и Огня" писателя Джорджа Мартина, печатающейся с 1996 года по настоящий день. Это произведение посвящено истории нескольких знатных семейств, гражданским войнам, интригам, отравлениям и магии. Его отличительными чертами является нетипичная для фэнтези неприкрытая "средневековая" жестокость, а также неожиданная, но оправданная логикой повествования гибель многих главных героев, что стало шоком для читателей, а потом и для зрителей, и переворотом для сценариев сериалов.

Фэнтези-сериал выходит в эфир с 2011 года и удостоился множества престижнейших наград, в том числе поставил рекорд по общему числу статуэток "Эмми" - 38.

В июне режиссер пятого и шестого эпизодов шестого сезона Джек Бендер сообщил, что седьмой сезон, в отличие от предыдущих, будет состоять всего из семи серий вместо 10. Позже было объявлено о решении продлить сериал на восьмой сезон. Премьера седьмого сезона состоится в 2017 году.