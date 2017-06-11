- 1. "Умираю от смеха" (I'm Dying Up Here), 1 сезон
- 2. "Бойтесь ходячих мертвецов" (Fear the Walking Dead), 3 сезон
- 3. "Оранжевый — новый черный" (Orange is the New Black), 5 сезон
- 4. "Темное дитя" (Orphan Black), 5 сезон
- 5. "Проповедник" (Preacher), 2 сезон
- 6. "Цыганка" (Gypsy), 1 сезон
- 7. "Снегопад" (Snowfall), 1 сезон
- 8. "Игра престолов" (Game of Thrones), 7 сезон
- 9. "Комната 104" (Room 104), 1 сезон
- 10. "Последний магнат" (The Last Tycoon), 1 сезон
- 11. "Грешница" (The Sinner), 1 сезон
- 12. "Достать коротышку" (Get Shorty), 1 сезон
- 13. "Защитники" (Marvel's The Defenders), 1 сезон
- 14. "Брод сити" (Broad City), 4 сезон
- 15. "Южный парк" (South Park), 21 сезон