Как пишет Reuters, две крупнейшие британские букмекерские конторы изменили коэффициенты ставок на то, что звезда "Секретных материалов" сможет обойти исполнительницу роли Лары Крофт в споре на честь служить в британской разведке. "Джоди Уиттакер, получив роль Доктора, дала явный знак, который вызвал множество спекуляций по поводу того, что роль Джеймса Бонда также перейдет к женщине", - пояснили агентству в одной из контор.

Ставки на Джиллиан Андерсон на сегодняшний день взлетели до 12 к 1. При этом на то, что следующим Бондом станет мужчина, ставят 1 к 50. Фаворитом среди мужчин, претендующих на эту роль, является Том Харди.

W Magazine напомнил несколько знаменитых сцен из бондианы, призвав читателей представить, что расстегивать мокрый костюм и блистать остроумием могла бы женщина. По мнению журнала, это бы добавило художественных достоинств фильмам.

Джеймс Бонд оставался образцовым мужчиной на протяжении 60 с лишним лет. Его босс, М, дала ему следующую характеристику в "Золотом глазе": "Сексистский, женоненавистнический динозавр, реликвия холодной войны". Все семь актеров, игравших Бонда, вписывались в это определение.

Как напоминает издание, Пэтти Дженкинс со своей финансово успешной "Чудо-женщиной" серьезно пошатнула представления о том, что главным героем боевика должен быть мужчина. И вот студия Eon, работавшая над восемью последними фильмами о Бонде, объединилась с IM Global для создания женской шпионской франшизы с Блейк Лайвли в главной роли на основе романов Марка Бернелла.

Первое громкое заявление по поводу превращения Бонда в женщину принадлежит Анджелине Джоли, которая, как известно, отвергла перспективу сыграть девушку Бонда, заявив, что предпочла бы главную роль. Однако наиболее серьезного внимания в этом плане добилась Джиллиан Андерсон, которая в мае прошлого года опубликовала в Twitter свое фото в стиле заставки к фильмам бондианы с подписью: "Бонд, Джейн Бонд".

Журнал Elle включил Андерсон в число 11 актрис, которые могли бы органично смотреться в этой роли. Среди претенденток названы Шарлиз Терон, Эмилия Кларк, Приянка Чопра, Люси Лью, Кристен Стюарт, Джина Торрес, Элеонора Томлинсон, Кейт Бланшетт, Розамунд Пайк и бывшая девушка Бонда Джемма Артертон.

It's Bond. Jane Bond.

Thanks for all the votes! (And sorry, don't know who made poster but I love it!) #NextBond pic.twitter.com/f8GC4ZuFgL