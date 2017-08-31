В списке ролей есть выдуманные и предположительные латыши, а также реально существовавшие исторические личности.
- 1. Николай Баталов — Захар Лацис
- 2. Лидия Смирнова — Смайда Ландмане
- 3. Лариса Луппиан — Дзидра
- 4. Игорь Старыгин — Янис Ауринь
- 5. Юрий Семчев — Айгар Трепше
- 6. Сергей Селин - Анатолий Дукалис
- 7. Анатолий Папанов — юрист с Балтийского моря
- 8. Юрий Каюров — Марлен Голубинь
- 9. Олег Мокшанцев, Юрий Стоянов — Яков Петерс
- 10. Евгений Ташков, Всеволод Абдулов — Мартин Лацис
- 11. Владмир Балон - Эдуард Вилумсон