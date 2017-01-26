Кинокаталог IMDb опубликовал список эпизодов и дату премьеры седьмого сезона "Игры престолов". Информация впоследствии была удалена с сайта, сообщает The Independent.

Как отмечает издание, первая серия выйдет на экраны 25 июня. Новый сезон будет состоять из шести эпизодов.

Ранее в январе сообщалось, что в продолжении сериала появится один из умерших персонажей, лорд Уолдер Фрей. В новой "Игре престолов" также снялся ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор. Он сыграл немого моряка на пиратском корабле "Тишина".

Съемки восьмого, заключительного сезона фэнтези-сериала начнутся в сентябре.

"Игра престолов" — американский фэнтези-сериал, который выходит с 2011 года на канале HBO. На счету шоу 10 номинаций на премию "Эмми". Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".