В августе 2017 года телеканал ABC и журнал People представят документальный сериал о принцессе Диане. Он выйдет в эфир к 20-летию со дня трагической гибели всенародной любимицы в автокатастрофе в Париже.

Документальный сериал, пишет Vatiety, должен вызвать интерес у молодой аудитории к принцессе Уэльской, матери принцев Уильяма и Гарри, и побудить к изучению ее наследия.

Принцесса Диана украшала обложку журнала People чаще, чем какой-либо другой человек в истории издания - 57 раз. "Даже через 20 лет после ее безвременной гибели, наследие принцессы Дианы продолжает влиять на наш мир", - говорит Роберт Миллс, старший вице-президент ABC. По его словам, создатели сериала намерены почтить ее память и отдать должное всему тому хорошему, что она сделала в своей трагически короткой жизни.

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года, когда ей было 36 лет. Обстоятельства аварии не было прояснены до конца, единственный выживший пассажир лимузина леди Ди, телохранитель Тревор Рис-Джонс, получил тяжелые увечья и не смог ничего рассказать о произошедшем.