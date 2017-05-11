В этом году в конкурсную программу смотра вошли ленты Netflix "Истории семьи Майровиц" и "Окча", что вызвало критику во Франции. Теперь принято решение, что со следующего года в борьбе смогут участвовать только те картины, которые выходили во французский кинопрокат.

Как заявили организаторы, они рады приветствовать нового игрока, решившего инвестировать в кино, но хотят повторно заявить о своей поддержке традиционного способа демонстрации фильмов в стране и мире.

Комментариев со стороны Netflix пока не поступало.

Ранее сообщалось, что американский актер Уилл Смит, китайская актриса Фань Бинбин, итальянский режиссер Паоло Соррентино и немецкий режиссер Марен Аде вошли в жюри Каннского фестиваля.