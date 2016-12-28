Съемки очередного эпизода завершились в июле 2016 года. Картина находится на стадии пост-продакшн. Фишер сыграла в ленте принцессу Лею Органу, сестру джедая Люка Скайуокера.

Премьера фильма под рабочим названием "Звездные войны: Эпизод 8" намечена на декабрь 2017 года.

Фишер умерла в больнице во вторник, 27 декабря, в возрасте 60 лет от остановки сердца.

24 декабря сообщалось, что актриса была госпитализирована в критическом состоянии из-за сердечного приступа, произошедшего во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Врачи доставили Фишер в больницу скорой помощи департамента пожарной охраны города после приземления. В клинике ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Впоследствии мать Фишер, актриса Дебби Рейнольдс, рассказала о стабилизации состояния дочери.

Кэрри Фишер получила известность благодаря роли принцессы Леи в фантастической киноэпопее режиссера Джорджа Лукаса "Звездные войны". Она снялась в четырех фильмах саги: "Эпизод IV. Новая надежда" (1977 год), "Эпизод V: Империя наносит ответный удар" (1980 год), "Эпизод VI: Возвращение джедая" (1983 год) и "Звездные войны: Пробуждение силы" (2015 год).