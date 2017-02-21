В интервью Yahoo Movies, посвященному выходу второй части боевика "Джон Уик", Ривз заявил, что согласится вновь надеть черное пальто и узнаваемые очки при определенных условиях.

"Вачовски должны участвовать. Они должны написать сценарий и снять его. Тогда мы бы увидели эту историю. Это было бы странно, конечно, но почему бы и нет? Люди умирают, но истории нет, и люди в историях этого не делают", - пояснил актер.

Как отмечает Vulture, последняя фраза Киану - прямо-таки готовый слоган к "Матрице-4".

Герой Ривза в "Матрице" - осознавший себя мессией хакер Нео - умирает в финале третьей части, напоминает AVClub, извиняясь за спойлер к фильму, однако его возвращение в целом могло бы вписаться в созданный Ланой и Лилли Вачовски постапокалипсис.

Напомним, культовый научно-фантастический боевик, снятый тогда еще братьями Вачовски, вышел в 1999 году. В нем изображено будущее, в котором машины захватили власть над людьми и используют их в качестве источника энергии, транслируя им симуляцию реальности. Хакер по кличке Нео, будучи освобожден повстанцами, оказывается втянут в войну людей и машин и узнает, что он - избранный, которому предстоит положить конец противостоянию. Фильм получил 28 премий и 40 номинаций, в том числе на "Оскар", и вошел в список 100 лучших трейлеров, составленный Американским институтом киноискусства.