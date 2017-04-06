Латвийское объединение "Киноблогеры" в честь Дня космонавтики приглашают на особую премьеру фильма "Время первых", которая состоится 11 апреля в кинотеатре Kino Citadele.

60-е годы прошлого века. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США, бьются за первенство в космической гонке. Кто первым выйдет в открытый космос? Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, — два человека, готовые шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже предположить всего, с чем им предстояло столкнуться в полете. В этой миссии все, что только можно, пошло не так…

Перед фильмом зрители узнают, как всё было "на самом деле" и получат видеопривет от продюсера Тимура Бекмамбетова.

Количество билетов на этот сеанс ограничено, так как фильм будет показан за две недели до его официального старта в Латвии.

Режиссер фильма - Дмитрий Киселев, в главных ролях: Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Ильин, Анатолий Котенев, Александра Урсуляк и другие.