Foto: Kadrs no video/20th Century Fox
Наступило лето - пора поговорить о грядущих киноновинках. Любой год в кино по многим причинам всегда богат и событиен, а если утомились под палящим солнцем и собираетесь заглянуть в кинотеатр (а вы обязаны это сделать), то необходимо потратить время с умом и душой. Если вы готовы к обезьянам, скачущим верхом, экзотическим путешествиям в космосе, войне с нацистами и порции драм и страшилок, то бегом в кино. Представляю десятку фильмов, которые нельзя пропустить.
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